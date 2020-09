Click here for our series of reports.

MEN

100 (1.2): 1 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.35; 2 O Edoburun (SB) 10.43; 3 T Ramdhan (Bexley) 10.44; 4 A Robertson (Sale) 10.48; 5 J Azu (Card, U20) 10.51; 6 J Pascall-Menzie (NEB, U20) 10.55; 7 D Ogali (D&T, U20) 10.61; 8 I Rahman (Shef/Dearn) 10.63. SF1 (2.0): 1 A Robertson (Sale) 10.26; 2 O Edoburun (SB) 10.35; 3 J Pascall-Menzie (NEB, U20) 10.42; 4 D Ogali (D&T, U20) 10.53; 5 I Rahman (Shef/Dearn) 10.53; 6 D Hammond (Card) 10.56; 7 J Brown (Card) 10.59; 8 J Smith (B&W) 10.66. SF2 (-0.1): 1 T Ramdhan (Bexley) 10.33; 2 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.44; 3 J Azu (Card, U20) 10.56; 4 R Gorman (York) 10.68; 5 D Beadsley (Swan) 10.73; 6 A Wright (M&M) 10.81; 7 W Andoh (VP&TH, U20) 10.83; 8 T Makoyawo (WSEH, U20) 10.84. Ht1 (0.9): 1 A Robertson (Sale) 10.39; 2 D Beadsley (Swan) 10.66; 3 T Makoyawo (WSEH, U20) 10.66; 4 A Wright (M&M) 10.72; 5 J Nwawulor (Harrow, U20) 10.79; 6 K Paris-Samuel (TVH) 10.96. Ht2 (0.4): 1 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.46; 2 J Azu (Card, U20) 10.59; 3 R Gorman (York) 10.64; 4 I Rahman (Shef/Dearn) 10.67; 5 M Olsen (Edin) 10.77; 6 B Swift (N’pton, U20) 10.78; 7 H Taylor (Norw) 10.85. Ht3 (1.0): 1 O Edoburun (SB) 10.49; 2 J Brown (Card) 10.66; 3 D Ogali (D&T, U20) 10.66; 4 M Kampengele (Card) 10.80; 5 S Hall (Gate) 10.82; 6 M Miller (Herne H) 10.94. Ht4 (1.2): 1 T Ramdhan (Bexley) 10.41; 2 J Pascall-Menzie (NEB, U20) 10.57; 3 J Smith (B&W) 10.62; 4 W Andoh (VP&TH, U20) 10.69; 5 D Hammond (Card) 10.75; 6 M Amed (Cov) 10.89; 7 J Chambers (Tip) 10.91.

200 (2.3): 1 A Morgan-Harrison (KuH) 20.69; 2 J Williams (Liv H) 21.01; 3 J Ferguson (Leeds C) 21.16; 4 J Efoloko (Sale) 21.16; 5 S Nguie (Traff) 21.39; 6 T Somers (NEB) 21.44; 7 N Stewart (E&H) 21.60. Ht1 (-2.2): 1 A Morgan-Harrison (KuH) 20.89; 2 J Efoloko (Sale) 21.24; 3 S Nguie (Traff) 21.33; 4 R Gorman (York) 21.35; 5 R Mitcham (Bir) 21.38; 6 B Swift (N’pton, U20) 21.53. Ht2 (-0.9): 1 J Broome (Sale) 21.10; 2 J Ferguson (Leeds C) 21.29; 3 J Gladman (Bir) 21.46; 4 N Pryce (RSC) 21.74. Ht3 (0.6): 1 J Williams (Liv H) 21.03; 2 T Somers (NEB) 21.20; 3 N Stewart (E&H) 21.28; 4 S Boldizsar (Harl) 21.40.

400: 1 A Knibbs (Amber) 46.65; 2 N Baker (Craw) 46.81; 3 T Harries (Phoe) 47.00; 4 L Thompson (Shef/Dearn) 47.21; 5 J Brier (Swan) 47.29; 6 E Okoro (Bir) 47.32; 7 K Metzger (Sale) 47.44; 8 A Haydock-Wilson (WSEH) 47.52. Ht1: 1 L Thompson (Shef/Dearn) 46.51; 2 T Harries (Phoe) 46.67; 3 N Baker (Craw) 47.37; 4 E Greatrex (WG&EL) 48.13; 5 R Keen (Sale) 48.39; 6 A Daley (B&W) 48.59; 7 M Cottam (B&W) 48.62; 8 T Johnson (Ply) 48.77. Ht2: 1 A Haydock-Wilson (WSEH) 46.81; 2 J Brier (Swan) 47.18; 3 J Hoyle (TVH) 47.53; 4 G Plenderleith (Shef/Dearn) 47.71; 5 S Jones (Swan, U20) 47.97; 6 B Hawkes (Leam) 48.32; 7 O Smith (Harrow) 49.60. Ht3: 1 E Okoro (Bir) 47.13; 2 A Knibbs (Amber) 47.15; 3 K Metzger (Sale) 47.30; 4 E Faulds (R&N, U20) 47.94; 5 M Fagbenle (Bexley, U20) 49.04.

800: 1 D Rowden (WG&EL) 1:45.94; 2 J Wightman (Edin) 1:46.26; 3 Y Bizimana (VP&TH) 1:47.94; 4 T Crorken (Prest) 1:49.37; 5 J Ewing (Edin, U20) 1:50.13; 6 M Lonsdale (B’burn) 1:51.55; 7 P Roberts-Nash (Bir) 1:52.59; 8 M Wharton (Liv H) 1:54.24. Ht1: 1 D Rowden (WG&EL) 1:49.52; 2 M Wharton (Liv H) 1:50.27; 3 M Lonsdale (B’burn) 1:50.46; 4 P Roberts-Nash (Bir) 1:50.89; 5 O Lill (Bas, U20) 1:51.00; 6 W Bellamy (H&P, U20) 1:52.80. Ht2: 1 Y Bizimana (VP&TH) 1:50.10; 2 J Ewing (Edin, U20) 1:51.10; 3 D Joyce (Tyne, U20) 1:51.40; 4 B Lee (Vale R, U20) 1:51.50; 5 S Molloy (Ton) 1:51.94; 6 H Russell (Newb) 1:52.38; 7 A Wright (R&N) 1:52.87; 8 B Murphy (Ton) 1:54.02. Ht3: 1 J Wightman (Edin) 1:53.04; 2 T Crorken (Prest) 1:53.77; 3 R Zaman-Browne (Manc H) 1:53.80; 4 H Johnson (H&P, U20) 1:54.52; 6 B Gardiner (B&B, U20) 1:55.18; 7 O Carvell (Tel, U20) 1:55.34.

1500: 1 G Mills (Phoe) 3:51.39; 2 N Gourley (Giff N) 3:51.54; 3 J Lay (R&N) 3:51.60; 4 J West (Ton) 3:51.93; 5 A Davis (Phoe) 3:52.60; 6 J Gormley (Shef/Dearn) 3:53.15; 7 M Wilsmore (B&W, M35) 3:53.43; 8 L Duffy (Mans) 3:53.52; 9 D Bebbington (Prest) 3:53.56; 10 S Mackay (Glas C) 3:54.07; 11 I Crowe-Wright (B&H) 3:54.18; 12 J Heneghan (Card) 3:54.46. Ht1: 1 N Gourley (Giff N) 3:48.33; 2 G Mills (Phoe) 3:48.51; 3 J Gormley (Shef/Dearn) 3:48.59; 4 D Bebbington (Prest) 3:48.79; 5 J Heneghan (Card) 3:49.00; 6 I Crowe-Wright (B&H) 3:49.35; 7 J Dempsey (SB) 3:50.83; 8 D Cheeseman (York) 3:51.18; 9 K Reilly (Ton) 3:58.41. Ht2: 1 J West (Ton) 3:46.30; 2 J Lay (R&N) 3:46.48; 3 A Davis (Phoe) 3:46.59; 4 S Mackay (Glas C) 3:47.28; 5 L Duffy (Mans) 3:47.30; 6 A Smith (Leeds C) 3:47.73; 7 M Weatherseed (Ton) 3:51.45.

5000: 1 M Scott (C&C) 13:32.98; 2 J Rowe (AFD) 13:37.85; 3 T Mortimer (Stroud) 13:43.47; 4 J Smith (Card) 13:47.91; 5 J Davies (Read) 13:52.51; 6 B Bradley (AFD) 13:53.70; 7 P Sesemann (Leeds C) 13:56.63; 8 J Crowe (Centr) 13:58.91; 9 E Cross (AFD) 13:59.22; 10 E Cairess (Leeds C) 14:07.98; 11 F Baddick (NEB) 14:08.72; 12 N Martin (Sale) 14:11.21; 13 T Evans (Lewes) 14:14.56; 14 J Glen (I’clyde) 14:23.91; 15 S Sweeney (Perth) 14:32.94.

110H (0.3): 1 D King (Ply) 13.58; 2 C Fillery (WG&EL) 13.83; 3 M Perera (Harrow) 14.68; 4 B Reed (Chelm) 14.77; 5 A Murphy (Kilb) 15.03; 6 S Connal (Kilb) 15.07; 7 D Milandu (Shef/Dearn) 15.30. Ht1 (-3.0): 1 D King (Ply) 14.07; 2 M Perera (Harrow) 14.90. Ht2 (-1.1): 1 C Fillery (WG&EL) 14.23; 2 B Reed (Chelm) 15.18; 3 A Murphy (Kilb) 15.26; 4 D Milandu (Shef/Dearn) 15.51.

400H: 1 A Chalmers (Guern) 49.66; 2 C McAlister (TVH) 50.54; 3 E Okoro (Bir) 50.98; 4 S Derbyshire (Stoke) 51.28; 5 J Lawrie (WG&EL) 51.55; 6 P Curtis (Guern) 52.00; 7 M Schopp (Harrow) 52.46. Ht1: 1 A Chalmers (Guern) 51.01; 2 J Lawrie (WG&EL) 51.18; 3 S Derbyshire (Stoke) 51.72; 4 M Schopp (Harrow) 51.92; 5 S Plumb (Newb) 53.93; 6 C Henderson (Glas C) 53.99; 7 S Clarke (C&C) 55.62. Ht2: 1 C McAlister (TVH) 51.45; 2 E Okoro (Bir) 51.84; 3 P Curtis (Guern) 52.60; 4 A O’Callaghan-Brown (B&B, U20) 53.86; 5 A Booth (Poole, U20) 54.12; 6 L Thompson (NEB) 55.97.

3000SC: 1 P Norman (WG&EL) 8:32.51; 2 M Pearce (SB) 8:33.61; 3 D Jarvis (Bed C) 8:39.70; 4 C Perry (Vale R) 8:53.79; 5 K Imroth (SB, U20) 9:08.19; 6 R Adebiyi (Newp) 9:18.63; 7 D Eckersley (K&P) 9:19.15; 8 T Fawden (High) 9:38.06.

5000W: 1 C Wilkinson (E&H) 19:25.94; 2 L Legon (Bexley) 22:20.12.

HJ: 1 J Khan (Worc) 2.18; 2 W Grimsey (WG&EL) 2.15; 3 S Brereton (Bir, U20) 2.15; 4 C Baker (Sale) 2.11; 5 A Brooks (Yate) 2.11; 6 J Broom-Edwards (NEB) 2.07.

PV: 1 H Coppell (Wig D) 5.85; 2 A Hague (Shef/Dearn) 5.20; 3 E Walsh (SB) 5.05; 4 G Heppinstall (Shef/Dearn) 4.90; 5 J Phipps (Bir) 4.75; 6 F Johnson (Bed C, U20) 4.60.

LJ: 1 R Banigo (Sale) 7.81/0.7; 2 J Roach (NEB) 7.60/0.3; 3 S Taylor (Have) 7.45/0.4; 4 J Lelliott (B’mth) 7.41/0.8; 5 A Farquharson (Cov) 7.10/-0.8; 6 T Alexanderson (Bir) 7.05/1.3.

TJ: 1 N Douglas (Oxf C, M35) 15.80/0.0; 2 S Trigg-Petrović (Erme) 15.59/-0.4; 3 J Ilori (B&B) 15.17/0.5; 4 W Matsuka-Williams (Norw) 14.60/0.3; 5 T Fadayiro (NEB) 14.21/0.0.

SP: 1 S Lincoln (York) 19.65; 2 L Byng (Strat, U20) 16.66; 3 G Hyde (W Ches, U20) 16.55; 4 G Winter (Glouc) 15.92; 5 G Beard (NEB, M35) 15.75; 6 A Knight (Soton, U20) 15.07; 7 C Charlton (WG&EL) 14.87.

DT: 1 N Percy (SB) 59.74; 2 G Armstrong (NEB) 58.48; 3 C Scott (Soton) 52.79; 4 C Osammor (Shef/Dearn, U20) 52.42; 5 M Plowman (Yeov O, M35) 51.13; 6 J Hedger (Bir, M35) 48.15; 7 R Vaughan (Croy) 46.49; 8 N Fox (Bir) 45.48.

HT: 1 C Murch (Bir) 73.24; 2 C Bennett (SB) 68.84; 3 C Shorthouse (Bir) 67.26; 4 T Head (NEB) 64.31; 5 C Wright (WG&EL) 62.61.

JT: 1 J Whiteaker (B&B) 75.99; 2 D Bainbridge (SB) 70.50; 3 T Hewson (And) 68.49; 4 G Millar (Bir) 63.35; 5 J Foot (Orion) 61.53; 6 S Staples (Craw) 60.76; 7 G Johnson Assoon (TVH, M35) 59.64; 8 R Curtis (Mil K) 58.82

WOMEN

100 (2.1): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.26; 2 K Awuah (Herne H) 11.34; 3 A Hunt (Charn, U20) 11.35; 4 N Caygill (J&H) 11.80; 5 T Powell (Manc H, U20) 11.80; 6 R Fabunmi-Alade (Swan) 11.86; 7 R Jeggo (Col H) 11.87; 8 A Sibbons (NEB, U20) 12.06. Ht1 (0.3): 1 K Awuah (Herne H) 11.58; 2 N Caygill (J&H) 11.82; 3 R Fabunmi-Alade (Swan) 11.84; 4 A Kiddle (Chelm) 11.99; 5 E Booker (Roth, U20) 12.16. Ht2 (-0.6): 1 A Hunt (Charn, U20) 11.64; 2 A Sibbons (NEB, U20) 11.95; 3 A Bell (Giff N, U17) 11.99; 4 C Mapps (Card Arch, U20) 12.08; 5 T Thompson (E&H) 12.18. Ht3 (-0.3): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.42; 2 R Jeggo (Col H) 11.85; 3 T Powell (Manc H, U20) 11.88; 4 E Bandy (Herts P) 12.17; 5 L Ashmeade (Wake, U20) 12.26.

200 (0.3): 1 H Williams (Herts P) 23.83; 2 G Adam (Lough S) 24.06; 3 R Jeggo (Col H) 24.51; 4 T Miller (Wake, U20) 24.67; 5 K Stainton (Bir) 24.82; 6 H Foster (SB, U20) 24.88. Ht1 (-2.2): 1 G Adam (Lough S) 24.42; 2 R Jeggo (Col H) 24.69; 3 H Foster (SB, U20) 24.79. Ht2 (-1.0): 1 H Williams (Herts P) 23.95; 3 T Miller (Wake, U20) 25.04.

400: 1 L Nielsen (E&H) 51.72; 2 J Turner (Amber) 52.57; 3 Y Liverpool (Cov) 53.21; 4 V Ohuruogu (NEB) 53.32; 5 A Hillyard (Bir) 54.06; 6 H Turner (Craw) 54.28; 7 N Harrison (Stock H, U20) 55.30; 8 R Linington-Payne (Card) 55.32. Ht1: 1 L Nielsen (E&H) 52.77; 2 J Turner (Amber) 53.64; 3 V Ohuruogu (NEB) 54.25; 4 N Harrison (Stock H, U20) 54.72; 5 S Banjo (NEB) 55.97. Ht2: 1 Y Liverpool (Cov) 53.67; 2 A Hillyard (Bir) 53.78; 3 H Turner (Craw) 54.52; 4 R Linington-Payne (Card) 54.85; 5 M Davies (C&S) 55.78; 6 E Adikpe (Cov) 57.49.

800: 1 K Hodgkinson (Leigh, U20) 2:03.24; 2 I Boffey (E&H) 2:04.73; 3 E Baker (SB) 2:04.80; 4 K Mhlanga (Herts P) 2:06.49; 5 A Pratt (Sale) 2:08.63; 6 H Cameron (Edin) 2:09.46; 7 I Ives (Bas) 2:09.60; 8 E Simpson (Shef/Dearn) 2:12.06. Ht1: 1 E Baker (SB) 2:05.37; 2 I Boffey (E&H) 2:05.46; 3 A Pratt (Sale) 2:05.62; 4 H Cameron (Edin) 2:08.29; 5 I Ives (Bas) 2:08.46; 6 T McGraw (Amber) 2:08.84. Ht2: 1 K Mhlanga (Herts P) 2:06.44; 2 K Hodgkinson (Leigh, U20) 2:07.01; 3 E Simpson (Shef/Dearn) 2:09.00; 4 L Harris (Card) 2:09.72; 5 P Millage (VPCG, W40) 2:09.81; 6 S Huxham (Hallam) 2:09.99.

1500: 1 L Weightman (Morp) 4:09.76; 2 J Judd (B’burn) 4:12.35; 3 K Snowden (Herne H) 4:14.00; 4 E Wallace (Giff N) 4:15.48; 5 A Griffiths (AFD) 4:15.72; 6 R Walcott-Nolan (Lut) 4:17.19; 7 G Kersey (Bas) 4:17.84; 8 K Fraser (Prest) 4:18.99; 9 E Walker (Edin, U20) 4:19.24; 10 H Archer (C&C) 4:19.39; 11 B Kidger (Phoe) 4:22.11; 12 E Thompson (Banb) 4:23.09. Ht1: 1 L Weightman (Morp) 4:17.01; 2 A Griffiths (AFD) 4:18.14; 3 H Archer (C&C) 4:18.89; 4 K Fraser (Prest) 4:19.12; 5 B Kidger (Phoe) 4:19.27; 6 S Sinha (Camb H) 4:20.17; 7 M Davies (Sale) 4:23.82; 8 F Brint (Sale) 4:24.07; 9 S Crumly (Read) 4:35.72. Ht2: 1 J Judd (B’burn) 4:16.37; 2 K Snowden (Herne H) 4:16.64; 3 R Walcott-Nolan (Lut) 4:16.66; 4 E Wallace (Giff N) 4:16.79; 5 G Kersey (Bas) 4:18.11; 6 E Walker (Edin, U20) 4:18.96; 7 E Thompson (Banb) 4:19.97; 8 J Selman (Fife) 4:32.86.

5000: 1 J Judd (B’burn) 15:37.52; 2 V Ockenden (Swan) 15:41.19; 3 A Quirk (Brack) 15:43.35; 4 I Fry (Newb) 16:02.00; 5 S Millard (Herne H) 16:02.03; 6 B Owen (Leeds C) 16:04.12; 7 E Bolton (RVH) 16:06.81; 8 S Astin (Norw) 16:08.90; 9 J Nesbitt (Card) 16:10.13; 10 K Avery (Shild) 16:17.12; 11 A Nerurkar (Phoe, U20) 16:21.64; 12 S Harrison (Charn) 16:27.70; 13 H Irwin (G&G) 16:33.96; 14 H Taunton (Taun) 17:17.30.

100H (1.5): 1 C Ofili (WG&EL) 13.16; 2 L Matthews (Bir, U20) 13.20; 3 H Paton (Bir) 13.60; 4 A Pawlett (Stock TF, U20) 13.71; 5 J Smith (WSEH, U20) 13.86; 6 J Blundell (B&W, U20) 13.91; 7 M Cluley (B&B, U20) 13.99; 8 D Hales (Tel, U20) 15.26. Ht1 (0.6): 1 C Ofili (WG&EL) 13.23; 2 H Paton (Bir) 13.63; 3 D Hales (Tel, U20) 13.99; 4 A Pawlett (Stock TF, U20) 14.01; 5 J Blundell (B&W, U20) 14.03; 6 H Jones (WSEH) 14.50. Ht2 (-1.5): 1 L Matthews (Bir, U20) 13.46; 2 J Smith (WSEH, U20) 14.01; 3 M Cluley (B&B, U20) 14.08; 4 G Silcox (Yeov O) 14.26; 5 N Emerson (Amber) 14.44.

400H: 1 J Knight (WSEH) 55.80; 2 L Nielsen (SB) 56.99; 3 H McLean (SB) 57.79; 4 J Tappin (TVH) 59.10; 5 L Williams (Card) 60.05; 6 E Craig (Edin) 61.80; 7 S Driscoll (Liv H, U20) 61.88; 8 N Desai (Morp, W35) 64.76. Ht1: 1 L Nielsen (SB) 58.39; 2 J Tappin (TVH) 58.64; 3 E Craig (Edin) 61.30; 4 M Coxon (Roth, U20) 62.39; 5 A Nelson (WG&EL) 62.52; 6 A Hill (B&B) 62.70. Ht2: 1 J Knight (WSEH) 56.23; 2 H McLean (SB) 57.96; 3 L Williams (Card) 59.47; 4 N Desai (Morp, W35) 61.57; 5 S Driscoll (Liv H, U20) 62.01; 6 J Mitchell (WG&EL) 63.50.

3000SC: 1 A Pratt (Sale) 9:30.73; 2 R Clarke (E&E) 9:46.31; 3 H Nuttall (Charn) 10:25.43; 4 L Cooper (Parc BB) 10:27.57; 5 A Barbour (WSEH) 10:36.69; 6 M Grice (AFD) 10:39.07; 7 L Jones (Charn) 10:56.03.

5000W: 1 G Bridge (Oxf C) 22:51.15; 2 B Davies (Card) 23:46.04; 3 J Nicholls (Leic WC) 24:52.89; 4 A Garcia (2dash, U20) 25:27.61; 5 A Jennings (AFD) 25:54.92; 6 P Spooner (HPH, U20) 26:00.38; 7 A Hughes (Taun, U17) 27:16.91.

HJ: 1 M Lake (WSEH) 1.80; 2 J Smith (WSEH, U20) 1.80; 3 E Borthwick (Wig D) 1.77; 4 H Moat (Notts, U20) 1.77; 5 B Crocker (Craw) 1.73; 6 A West (M&M, U20) 1.69.

PV: 1 H Bradshaw (B’burn) 4.35; 2 S Cook (Bir) 4.25; 3 S Ashurst (Sale, U20) 3.70; 4 E Edden (Bir) 3.55; 4 M Bailey (Harrow) 3.55.

LJ: 1 J Sawyers (Stoke) 6.69/0.5; 2 A Irozuru (Sale) 6.53/1.1; 3 R Chapman (Card) 6.14/-0.6; 4 K Stainton (Bir) 6.11/0.8; 5 S Abrams (B&B) 6.07/0.6; 6 E Barber (Yeov O) 5.93/0.5; 7 J Smith (WSEH, U20) 5.92/0.6; 8 C Jones (Charn) 5.90/1.8; 9 S Reid (Charn, W35) 5.22/-0.6.

TJ: 1 N Ogbeta (Traff) 13.44/-0.8; 2 S Hibbert (WG&EL) 12.86/0.0; 3 A Barrett (TVH) 12.72/0.5; 4 J Sears (SB, U20) 12.53/-0.7; 5 C Vernon-Hamilton (Herts P) 12.50/0.1; 6 L Hulland (Traff, U20) 12.27/0.2; 7 G Forde-Wells (R&N, U20) 12.04/0.5.

SP: 1 S McKinna (Gt Yar) 17.88; 2 A Strickler (TVH) 17.47; 3 S Vincent (Ports, U20) 15.60; 4 S Thompson (Sale) 13.57; 5 S Fortune (Dees) 13.45; 6 R Southcott (Leeds C, U20) 13.38; 7 N Emerson (Amber) 13.29; 8 S Littlemore (Gate) 12.83; 9 J Rowland (Craw) 12.68.

DT: 1 K Law (Sale) 57.95; 2 J Lally (SB) 57.20; 3 S Duquemin (SB) 52.52; 4 P Dowson (B’mth) 50.21; 5 S Callaway (NEB, U20) 46.00; 6 H Cubbage (Ports, U20) 44.81; 7 S Mace (TVH) 44.07; 8 S Littlemore (Gate) 42.20; 9 T Tunstall (Harrow, U20) 39.76.

HT: 1 J Mayho (Bir) 65.47; 2 C Payne (Read, U20) 63.92; 3 A Barnsdale (KuH) 62.05; 4 P Wingate (TVH) 61.12; 5 K Presswell (Mil K) 60.41; 6 L Marshall (WG&EL, W35) 58.91; 7 P Baggott (Bir, U20) 57.01.

JT: 1 F Jones (NEB) 53.12; 2 E Hamplett (Bir) 51.80; 3 B Moule (Neath, U20) 51.27; 4 B Rees (C&S) 49.32; 5 B Walton (B&B) 47.65; 6 E Korczak (B&H, U20) 46.54; 7 L Hillman (Wig D) 44.82; 8 R Semenytsh (Sale) 44.65; 9 E Barber (Yeov O) 44.13; 10 E Howe (W Ches, U20) 43.99; 11 L Farley (B&B, U20) 41.96​